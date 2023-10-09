В Ингушетии в 2026 году построят новое здание Государственной филармонии

По информации регионального Минкульта, министерством культуры России поддержано строительство здания государственной филармонии с началом реализации крупного проекта в 2023 году и завершением в 2026-м.

«На строительство здания выделят 1,73 млрд рублей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на начальном этапе планируется направить 157 млн рублей. Здание начнут строить после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации. Министерство строительства Ингушетии долгое время выступает заказчиком объекта, предназначенного для филармонии, которая до сих пор ютится в приспособленных помещениях.

Напомним, Созданная в 1993 году Государственной филармония до настоящего времени не обзавелась собственным зданием. В последние годы учреждение временно находилось в летнем Амфитеатре, который был признан аварийным.

Отметим, что во время проведения Дней республики в Совете Федерации в ноябре 2021 года, Махмуд-Али Калиматов на заседании верхней палаты парламента России обратился с просьбой поддержать строительства ряда учреждений культуры, включая Государственную филармонию.

Руководитель региона отметил растущую численность населения субъекта и усиливающуюся потребность в объектах культурной сферы.

«Ощущается острая нехватка полноценной культурной жизни. В связи с чем просим вас оказать содействие в решении вопроса строительства значимых объектов культуры», — обратился руководитель региона к сенаторам.

Речь идет о возведении Русского государственного музыкально-драматического театра, Государственной филармонии и Национальной библиотеки.

Помимо указанных учреждений, в рамках нацпроекта «Культура» на 2024 год по линии регионального Минкульта планируется строительство - в городе Назрани зданий государственного колледжа искусств, русского музыкально-драматического театра, музея краеведения, национальной библиотека. А республиканский театрально-культурный комплекс будет возведен в Магасе.

Все перечисленные объекты имеют разработанную проектно-сметную документацию, которая прошла государственную экспертизу.