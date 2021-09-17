Инфляция

В Ингушетии в августе инфляция снизилась с 7,98% до 7,71%

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Годовая инфляция в Ингушетии замедлилась с 7, 98% в июле до 7,71% в августе, что выше общероссийского уровня (6,68%)), но ниже значения по СКФО (8,01%). Об этом сообщает отделение Южного ГУ Банка России по региону.

«На замедление годовой инфляции в августе повлияли такие региональные факторы, как: поступление овощей нового урожая из других регионов на местные рынки и повышение урожайности фруктов из-за установившихся в текущем году благоприятных погодных условий, а также расширение предложения продукции птицеводства», — говорится сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в августе снизился на 1,22 процентного пункта и составил 10,08%.

Удорожание овощей в республике замедлилось, что обусловлено поступлением продукции нового урожая на местные прилавки в текущем году только в августе на фоне низкого объема обеспеченности продукцией собственного производства. В условиях ориентированности производителей соседних регионов на внутренние рынки, в июле наблюдались задержки поставок в республику. Под действием отмеченного фактора замедлился годовой рост цен на картофель, капусту и морковь. Увеличение объемов производства тепличных овощей местными производителями способствовало ускорению снижения цен на огурцы и замедлению роста цен на помидоры в годовом выражении.

Установившиеся благоприятные погодные условия в текущем году обусловили повышение урожайности яблок, что привело к снижению годовых темпов прироста цен на них.

Вследствие расширения предложения на рынке, обусловленного улучшением эпизоотической ситуации в основных регионах-поставщиках, а также ростом производства на уровне личных подсобных хозяйств населения республики, снизились годовые темпы прироста цен на куриное мясо и яйца. Увеличение количества поставщиков и, соответственно, конкуренции среди них на фоне роста объемов урожая пшеницы в текущем году привело к замедлению удорожания продукции хлебопекарен.

По данным банка, годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем повысился с 6,83% до 7,41%.

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