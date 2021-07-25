Цифровизация

В Ингушетии в августе стартует цифровизация образовательных услуг

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В августе текущего года в Ингушетии аттестацию педагогических работников и выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях переведут в электронный формат. Всего планируется цифровизация девяти социально-значимых услуг сферы образования.

Об этом заявлено на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с участием премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина.

В минувшем году Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о пяти национальных целях развития страны до 2030 года, куда вошла и «Цифровая трансформация». В течение ближайших 10 лет должно быть осуществлено достижение «цифровой зрелости» таких ключевых отраслей экономики и социальной сферы, как образование, здравоохранение, городское хозяйство, транспорт и государственное управление

Для домохозяйств должна быть обеспечена возможность широкополосного доступа в интернет, а также доступность 95% массовых социально значимых услуг в электронной форме без необходимости визита в орган власти или МФЦ.

После подписания соответствующего соглашения между правительством Ингушетии и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России определены ответственные лица за реализацию плана, для которых проведены обучающие семинары-совещания. На данном этапе региональный перечень массовых социально значимых услуг находится на стадии формирования.

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