В Ингушетии в августе стартует цифровизация образовательных услуг
В августе текущего года в Ингушетии аттестацию педагогических работников и выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях переведут в электронный формат. Всего планируется цифровизация девяти социально-значимых услуг сферы образования.
Об этом заявлено на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с участием премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина.
В минувшем году Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о пяти национальных целях развития страны до 2030 года, куда вошла и «Цифровая трансформация». В течение ближайших 10 лет должно быть осуществлено достижение «цифровой зрелости» таких ключевых отраслей экономики и социальной сферы, как образование, здравоохранение, городское хозяйство, транспорт и государственное управление
Для домохозяйств должна быть обеспечена возможность широкополосного доступа в интернет, а также доступность 95% массовых социально значимых услуг в электронной форме без необходимости визита в орган власти или МФЦ.
После подписания соответствующего соглашения между правительством Ингушетии и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России определены ответственные лица за реализацию плана, для которых проведены обучающие семинары-совещания. На данном этапе региональный перечень массовых социально значимых услуг находится на стадии формирования.