В Ингушетии в августе стартует цифровизация образовательных услуг

Об этом заявлено на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с участием премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина.

В минувшем году Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о пяти национальных целях развития страны до 2030 года, куда вошла и «Цифровая трансформация». В течение ближайших 10 лет должно быть осуществлено достижение «цифровой зрелости» таких ключевых отраслей экономики и социальной сферы, как образование, здравоохранение, городское хозяйство, транспорт и государственное управление

Для домохозяйств должна быть обеспечена возможность широкополосного доступа в интернет, а также доступность 95% массовых социально значимых услуг в электронной форме без необходимости визита в орган власти или МФЦ.

После подписания соответствующего соглашения между правительством Ингушетии и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России определены ответственные лица за реализацию плана, для которых проведены обучающие семинары-совещания. На данном этапе региональный перечень массовых социально значимых услуг находится на стадии формирования.