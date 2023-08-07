В Ингушетии в ближайшие дни сохранится сильная жара

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.

Ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем. Не разводите костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей и гостей региона.

Отмечается, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от прогулок. Рекомендуется надевать светлую одежду, головные уборы, употреблять больше воды.