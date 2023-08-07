Прогноз

В Ингушетии в ближайшие дни сохранится сильная жара

0

В дневные часы 8, 9 и 10 августа местами в Ингушетии сохранится сильная жара. Воздух прогреется 40 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.

Ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем. Не разводите костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей и гостей региона.

Отмечается, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от прогулок. Рекомендуется надевать светлую одежду, головные уборы, употреблять больше воды.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Благоустройство улиц в трех районах и в одном городе Ингушетии завершено досрочно
В музее краеведения проходит выставка, посвященная 100-летию Ингушской государственности
Представители Ингушетии примут участие во II Международном детском культурном форуме
В селе Верхние Ачалуки Ингушетии завершается капремонт школы
В незаконном получении материнского капитала подозревается жительница Ингушетии
В столице Ингушетии на сутки отключат газ
Три года колонии получил житель Ингушетии за хранение наркотиков
Активисты «Движения первых» Ингушетии приняли участие в Хакатоне-2023
Жительница Ингушетии вышла в финал конкурса «Краса Кавказа-2023»
В Карабулаке Ингушетии провели масштабную экологическую акцию
В Ингушетии, пытаясь отогнать бездомную собаку, мужчина ранил малолетнего сына

Главное

Яндекс.Метрика

 