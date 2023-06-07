Лесничество

В Ингушетии в целях профилактики начата санитарная рубка леса

0

На минувшей неделе Назрановский лесопожарный центр Минприроды провел санитарную рубку на территории Карабулакского участкового лесничества.

Как сообщает пресс-служба экологического ведомства, рубка производится выборочным методом. За неделю работы удалось оздоровить порядка 68 кубов леса. Санитарная рубка будет продолжаться до конца текущего года.

Сообщается, что поваленные деревья делят на части длиной 3 метра, складируют на складе и реализуют через торги.

Отметим, что санитарные рубки помогают оздоравливать лес — избавлять его от деревьев, зараженных болезнями, а также от усохших насаждений, которые часто становятся причиной лесного пожара.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии встретился с офицером командовавшим расчетом «Ярсов» на параде Победы в Москве
В столице Ингушетии прошел турнир по стрельбе из лука среди девушек
Ингушский дзюдоист Султан Плиев завоевал бронзу на всероссийском мастерском турнире
В микрорайоне Юбилейный в Назрани открылся МФЦ
Ингушетию с 12 по 16 июня посетят московские кардиологи
В Назрани возле школы установили светофор в связи с обращениями граждан
В Ингушетии ученики девятых классов сдают ОГЭ по русскому языку
В Ингушетии подвели итоги трехдневного фестиваля ремесленников
В Назрани определили территории для благоустройства в следующем году
Юные ингушские тхэквондисты отправились в город Шахты для участия в первенстве России
Ингушские спортсмены достойно выступили на чемпионате России по смешанным единоборствам

Главное

Яндекс.Метрика

 