В Ингушетии в целях профилактики начата санитарная рубка леса

Как сообщает пресс-служба экологического ведомства, рубка производится выборочным методом. За неделю работы удалось оздоровить порядка 68 кубов леса. Санитарная рубка будет продолжаться до конца текущего года.

Сообщается, что поваленные деревья делят на части длиной 3 метра, складируют на складе и реализуют через торги.

Отметим, что санитарные рубки помогают оздоравливать лес — избавлять его от деревьев, зараженных болезнями, а также от усохших насаждений, которые часто становятся причиной лесного пожара.