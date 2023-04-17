В Ингушетии в честь Рамадана раздадут порядка 3,5 тыс. продуктовых наборов малоимущим семьям

«В рамках акции в течение нескольких дней продуктовые наборы, в которые входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука, получат порядка 3,5 тыс. малообеспеченных семей, готовящихся к празднику разговения по окончании поста», — сказал собеседник издания.

По его словам, продуктовой помощью охватят и семьи погибших в ходе СВО военнослужащих и мобилизованных, семьи погибших правоохранителей, многодетные семьи, инвалидов, одиноких пожилых людей и других нуждающихся жителей.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов посетил единый сборный пункт в селе Плиево, где смог лично ознакомиться с работой по распределению помощи в муниципалитеты республики. Он сказал, что ему особенно приятно отметить всех, кто в эти дни принимает участие в богоугодных делах.

«Многие наши предприниматели, в том числе Микаил Гуцериев, депутат Бекхан Барахоев, благотворительные фонды, в эти дни подключились к нашей инициативе и со своей стороны также направляют помощь жителям, которые нуждаются в поддержке. Особую благодарность хотел бы выразить Минсельхозу республики за высокую организацию акции и простым ребятам-волонтерам, которые самостоятельно собирают наборы и доставляют помощь во все уголки республики», — процитировали газете «Ингушетия» слова руководителя субъекта в пресс-службе.

Мероприятие, которое проводится по инициативе Главы региона на средства Национального фонда развития Ингушетии, продлится до 18 апреля.