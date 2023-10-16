ДТП

В Ингушетии в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

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В Малгобеке при столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека, из них двое — несовершеннолетние, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.

«На улице Мержоева в Малгобеке произошла автомобильная авария. Водитель Lada Priora не уступил дорогу транспортному средству, которое имело преимущество в движении, что привело к столкновению с автомобилем Lаda Granta и его опрокидыванию», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия в больницу с различными телесными повреждениями обратились трое пассажиров Lаda Granta, включая двоих несовершеннолетних. Один из пострадавших госпитализирован в травматологическое отделение, остальные после оказания первой медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

«Административные протоколы по части 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) были составлены в отношении двух водителей. Водитель Lada Priora также привлечён к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения)», — добавили в ведомстве

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

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