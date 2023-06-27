В Ингушетии в этом году откроют более 50 школ, мостов, обновленных дорог и парков

«Власти Ингушетии в этом году завершат строительство 11 объектов общего образования на 6 тыс. 458 учащихся. Школы на 704, 720, 420, 540 и 250 мест появятся в селах Инарки, Верхние Ачалуки, Али-Юрт, Сурхахи, Троицкое и в городе Сунжа», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, два дома культуры со зрительными залами в общей сложности на 400 мест откроют в отдаленных поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт.

В Назрани и Назрановском районе решили ввести в эксплуатацию здание инфекционного отделения для детской больницы и Кантышевскую больницу на 60 мест. ФАП откроют в селе Южное, а в населенном пункте Сурхахи — новую амбулаторию. Дополнительный корпус для дома ветеранов на 50 человек возведут в живописнейшем уголке Назрановского района.

Кроме того, в ближайшее время после реконструкции откроют два автомобильных моста. Запланировано строительство и реконструкция восьми участков автомобильных дорог общей протяженностью более 27 км. Новый ФОК с бассейном возведут в городе Сунжа.

Власти Ингушетии в этом году предполагают благоустроить 23 территории общественного пользования.

В пресс-службе напомнили, что в 2023 году республика участвует в реализации 44 региональных проектов в составе 12 нацпроектов.