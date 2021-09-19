Выборы

В Ингушетии в городе Карабулаке проходит сельскохозяйственная ярмарка

0

Ярмарка, приуроченная к выборам депутатов Госдумы России и Народного собрания, проходит в городе Карабулаке Ингушетии, в районе муниципального торгового ряда («Пятачок»).

Сельскохозяйственная ярмарка организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии при поддержке администрации города. По сообщению пресс-службы администрации города, каждый желающий может здесь приобрести экологически чистую продукцию местного производства по ценам ниже рыночных.

На ярмарке представлены свежее мясо и колбасные изделия, овощи и фрукты, колбасные изделия, мёд, мясо-молочная продукция, зерновые и крупы, бахчевые.

Покупатели приобретают необходимые для дома продукты до или после голосования и, как правило, уходят домой с хорошим настроением. Сообщается, что ярмарка продлится до 12 часов дня.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Избирательный участок № 801 в сельском поселении Троицкое посетила свадебная процессия
Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала в Назрани
110 из 127 избирателей заброшенного ингушского села Даттых проголосовали на выборах
Помощник-советник Главы Ингушетии Тамара Мальсагова приняла участие в выборах
В сельском поселении Инарки выборный процесс сопровождается народной музыкой
В 14 регионах России были признаны недействительными около 7,5 тыс. бюллетеней
В сельском поселении Долаково организована ярмарка «Дары Кавказа» возле избирательного участка
В Ингушетии за сутки умерли два человека, 57 новых случаев Covid-19
Более 63% избирателей проголосовало в Ингушетии на 12 часов дня в основной день выборов
Второй день выборов в столице Ингушетии прошёл без серьезных нарушений
В Карабулаке подвели итоги второго дня голосования

Главное

Яндекс.Метрика

 