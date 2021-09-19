В Ингушетии в городе Карабулаке проходит сельскохозяйственная ярмарка

Сельскохозяйственная ярмарка организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии при поддержке администрации города. По сообщению пресс-службы администрации города, каждый желающий может здесь приобрести экологически чистую продукцию местного производства по ценам ниже рыночных.

На ярмарке представлены свежее мясо и колбасные изделия, овощи и фрукты, колбасные изделия, мёд, мясо-молочная продукция, зерновые и крупы, бахчевые.

Покупатели приобретают необходимые для дома продукты до или после голосования и, как правило, уходят домой с хорошим настроением. Сообщается, что ярмарка продлится до 12 часов дня.