В Ингушетии в канун новогодних праздников начали охоту на «черных лесорубов»
Режим усиленной охраны хвойных деревьев ввели в лесах республики в преддверии Нового года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.
«По поручению главы Минприроды Ингушетии Магомеда Евлоева усилен режим охраны хвойных пород деревьев. Сотрудники Сунженского и Назрановского лесничеств уже приступили к патрулированию для пресечения незаконной рубки насаждений для новогодних и рождественских праздников», — сказал представитель экологического ведомства.
Как отметил сотрудник пресс-службы министерства, определен перечень лесных участков, которые подлежат осмотру, выбраны маршруты патрулирования. В этом направлении будет организовано тесное межведомственное взаимодействие с органами правопорядка.
Одним из важных пунктов дальнейшей комплексной работы являются разъяснительные беседы с гражданами о недопустимости совершения незаконных действий и ответственности за совершение подобных нарушений. В лесах Ингушетии будут установлены информационные щиты и другие средства наглядной агитации.
Незаконная вырубка хвойного молодняка может привести к уголовному наказанию.