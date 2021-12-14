В Ингушетии в канун новогодних праздников начали охоту на «черных лесорубов»

«По поручению главы Минприроды Ингушетии Магомеда Евлоева усилен режим охраны хвойных пород деревьев. Сотрудники Сунженского и Назрановского лесничеств уже приступили к патрулированию для пресечения незаконной рубки насаждений для новогодних и рождественских праздников», — сказал представитель экологического ведомства.

Как отметил сотрудник пресс-службы министерства, определен перечень лесных участков, которые подлежат осмотру, выбраны маршруты патрулирования. В этом направлении будет организовано тесное межведомственное взаимодействие с органами правопорядка.

Одним из важных пунктов дальнейшей комплексной работы являются разъяснительные беседы с гражданами о недопустимости совершения незаконных действий и ответственности за совершение подобных нарушений. В лесах Ингушетии будут установлены информационные щиты и другие средства наглядной агитации.

Незаконная вырубка хвойного молодняка может привести к уголовному наказанию.