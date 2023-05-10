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В Ингушетии в конце мая в очередной раз будет проведена патриотическая акция «Парта Героя»

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В Ингушетии в конце мая в общеобразовательных организациях в очередной раз будет проведена патриотическая акция «Парта Героя», посвященная сотрудникам органов госбезопасности, проявившим доблесть, мужество и готовность к самопожертвованию.

Такое решение было принято по итогам заседания Пограничной комиссии при Главе республики. Мероприятие с участием учащихся и общественников, действующих сотрудников органов госбезопасности, ветеранов и воспитанников отряда «Юные друзья пограничников» будет организовано в целях увековечения памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Парта Героя — это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о его биографии и заслугах перед Отечеством. Право сидеть за партой Героя будет предоставляться учащимся, показывающим отличную успеваемость, а также занимающимся активной общественной работой.

 

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