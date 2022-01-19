В Ингушетии в конце января стартуют республиканские турниры по дзюдо среди юниоров

Как сообщили газете «Ингушетия» в федерации дзюдо региона, состязания пройдут с интервалом в 6 дней на арене спорткомплекса, построенного в честь победы на Олимпиаде прославленного дзюдоиста Хасана Халмурзаева.

На турнирах ожидается большая конкуренция. В 11 и 6 весовых категориях в двух возрастных группах выступят несколько сотен спортсменов со всей республики. Дзюдоисты, занявшие первые шесть мест, обеспечат себе выступление на первенстве СКФО, которое также пройдёт в Ингушетии.