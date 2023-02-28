В Ингушетии в места естественного обитания выпустили фазанов
На территории Назрановского охотучастка в сельском поселении Али-Юрт продолжают возрождать популяцию различных пород пернатых. Жители района выпустили в естественную среду обитания порядка 20 фазанов, сообщается в Телеграм-канал Минприроды Ингушетии.
Фазан обладает способностью быстро приспосабливаться к новым условиям среды обитания и защищает лес от вредителей, говорится в релизе.
Учитывая тот факт, что фазан пользуется популярностью, любители природы попросили местных охотников не отстреливать выпущенных птиц.
Отметим, что подобные акции проводятся не в первый раз, в прошлом году местные жители выпустили в той же локации около 10 птиц.