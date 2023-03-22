Рамадан

В Ингушетии в месяц Рамадан рабочий день сокращен на один час

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Махмуд-Али Калиматов

Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на один час в течение месяца поста — Рамадан.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, органам государственной власти и местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня.

Руководителям соответствующих предприятий, организаций и служб предписано обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии, газа, воды и функционирование средств связи на период священного поста. Магазинам, реализующим продукты питания, рекомендовано не закрываться раньше 23 часов и не повышать цены.

Калиматов также поручил региональному Минсельхозу создать все условия для разговения в мечетях, расположенных вдоль федеральной трассы «Кавказ», для водителей и пассажиров транзитного транспорта, соблюдавших пост в течение светового дня. Также аграрному ведомству необходимо совместно с главами муниципалитетов принять меры по организации и проведению в республике в течение Рамадана сельскохозяйственных ярмарок с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Отметим, что первый день поста священного для мусульман месяца Рамадан приходиться на 23 марта.

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