В Ингушетии в минувшем году не было ни одного лесного пожара

Несмотря на то, что в летний период наблюдался IV класс пожарной опасности, а в Малгобекского районе — V, успешно в регионе реализуется проект «Сохранение лесов», отметил министр.

«Мы вводили особый противопожарный режим, который подразумевал доукомплектование штата лесхозов временными пожарными сторожами. Увеличивали количество патрулирования — 20 маршрутов протяженностью 260 км. С населением вели разъяснительную работу. Все эти меры позволили выполнить работы по охране лесов от пожаров на 100%», — сказал Шадиев.

Он также рассказал, что для обнаружения и тушения лесных пожаров лесники используют квадроциклы и квадрокоптер. Кроме того, в прошлом году в рамках национального проекта «Экология» республика закупила две единицы техники и 7 единиц оборудования на сумму более 7 млн рублей.

Руководитель субъекта отметил важность принятия профилактических мер для недопущения возникновения лесных пожаров на территории региона.

«Благодаря решениям федерального центра удалось укомплектовать дополнительные силы, ситуация с пожарами улучшилась, но нельзя терять бдительность. С потеплением количество отдыхающих в горах увеличится. В этой связи еще раз напоминаю о важности разъяснительной работы с жителями по неукоснительному соблюдению всех требований пожарной безопасности», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, что в республике функционируют Сунженский и Назрановский лесопожарные центры. В их состав входят 6 лесопожарных формирований — 36 человек и 26 единиц спецтехники.