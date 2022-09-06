В Ингушетии в ноябре пройдет научная конференция, посвященная 30-летию создания республики
В Ингушетии 15 ноября состоится международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития», сообщила пресс-служба Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.
Организаторы мероприятия — ИнгНИИ и Государственная архивная служба республики.
Планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа», «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития», «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности», «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур», «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».
По материалам конференции будет опубликован сборник, индексируемый в базе данных РИНЦ. Электронные версии сборника материалов будут размещены на официальном сайте ИнгНИИ.