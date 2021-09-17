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В Ингушетии в первый день выборов к 15 часам проголосовало более 20 тыс. избирателей

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В Ингушетии в первый день выборов к 15 часам проголосовало 20 тыс. 054 человека от более 233 тысяч, имеющих право голоса, или 8,6% избирателей, сообщили в избиркоме республики.

«Нарушений на избирательных участках не зафиксировано, жалоб не поступало. Есть только отдельные сообщения в социальных сетях о нарушениях, на это — фейковая информация», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы республиканской избирательной комиссии Муслим Албогачиев.

Напомним, в регионе с 8 часов утра работают 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в Ингушетии по уточненным данным составляет 233 287 человек. Выборы будут проходить 17-19 сентября.

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