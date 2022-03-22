УФССП

В Ингушетии в пользу работников коммунальной службы взыскана задолженность по заработной плате

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Судебные приставы Ингушетии взыскали с предприятия, оказывающего коммунальные услуги, задолженность по заработной плате на сумму более 4,4 млн рублей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФССП по республике, сотрудники предприятия не получили заработную плату за январь текущего года. Работодатель не выполнил своих обязательств по оплате труда, в результате чего судом были вынесены решения о взыскании с должника-организации заработной платы на общую сумму 4 млн 454 тысяч рублей.

На основании исполнительных документов судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительные производства, о чем в установленном порядке уведомил руководителя предприятия, а также предупредил его о последствиях несвоевременного исполнения решений суда.

«В связи с тем, что требования судебного пристава не были исполнены, в отношении должника были приняты меры принудительного характера, а именно обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах предприятия. В результате задолженность по заработной плате в пользу работников коммунальной службы была взыскана в полном объеме», — отметили в ведомстве.

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