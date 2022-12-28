В Ингушетии в преддверии Нового года раздают подарки семьям мобилизованных в зону СВО

Кроме того, мэр Урусхан Евлоев дал распоряжение передать всем таким семьям, проживающим на территории Назрани, необходимый продуктовый набор.

Сотрудники мэрии Карабулака также посетили с подарками семьи мобилизованных в зону специальной военной операции граждан, проживающих на территории муниципального образования.

Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов выразил слова поддержки родным военнослужащих. Он поинтересовался, нужна ли им какая-либо помощь в решении насущных вопросов. Гость поздравил их с наступающим Новым годом, пожелал благополучия, а также скорого возвращения супругов и сыновей с фронта живыми и здоровыми. В завершение мероприятия детям бойцов вручили новогодние сладости.