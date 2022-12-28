Благотворительность

В Ингушетии в преддверии Нового года раздают подарки семьям мобилизованных в зону СВО

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В преддверии Нового года администрация Назрани направила сладкие подарки семьям мобилизованных.

Кроме того, мэр Урусхан Евлоев дал распоряжение передать всем таким семьям, проживающим на территории Назрани, необходимый продуктовый набор.

Сотрудники мэрии Карабулака также посетили с подарками семьи мобилизованных в зону специальной военной операции граждан, проживающих на территории муниципального образования.

Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов выразил слова поддержки родным военнослужащих. Он поинтересовался, нужна ли им какая-либо помощь в решении насущных вопросов. Гость поздравил их с наступающим Новым годом, пожелал благополучия, а также скорого возвращения супругов и сыновей с фронта живыми и здоровыми. В завершение мероприятия детям бойцов вручили новогодние сладости.

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