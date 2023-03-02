Платежи

В Ингушетии в прошлом году более чем на 5% увеличилась оплата за потребленные энергоресурсы

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В Ингушетии в прошлом году наблюдалась небольшая динамика по увеличению оплаты всех категорий потребителей за оказанные коммунальные услуги, по сравнению с 2021-м рост платежей составил 5,4 %.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Главы региона Владимир Сластенин на совещании в режиме видеосвязи под председательством заместителя полпреда Президента России в СКФО Владимира Надыкто.

«Несмотря на существующие трудности в части ограниченности республиканского бюджета, мы стараемся предпринимать действенные меры по повышению оплаты учреждениями за потребленные энергоресурсы. По сравнению с 2021 годом у нас увеличились платежи у учреждений, финансируемых из республиканского бюджета — на 44 %, а из местных — на 13,6 %», — отметил Сластенин.

По его словам, правительством республики утвержден план мероприятий по погашению образовавшейся у организаций ЖКХ и бюджетных учреждений задолженности. Также по поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова региональный Минфин и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» согласовали график на пятилетний период, согласно которому ежеквартально погашается задолженность за газ, начиная с 2021 года.

Вице-премьер республики Тимур Фаттахов добавил, что параллельно функционирует межведомственная рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу, созданная для улучшения платежной дисциплины. Ежемесячно проводится работа совместно с распределителями (получателями) средств регионального и местных бюджетов, ресурсоснабжающих организаций по вопросу обеспечения безусловного погашения задолженности за потребленные энергоресурсы, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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