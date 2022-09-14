В Ингушетии в рамках библиотечного проекта состоялась экскурсия в горы для людей с ОВЗ

Организаторами мероприятия стали сотрудники центра «Доступная среда» НБРИ совместно с Ингушской региональной организацией Всероссийского общества слепых.

Проект «Книга на природе» предполагает посещение древних культурных памятников, архитектурных строений культурно-исторического значения с чтением краеведческой и тематической литературы.

Участники мероприятия читали вслух стихи, отрывки из прозаических произведений ингушских поэтов и писателей, воспевающих родину, горы, башни предков. Здесь, в горах, эти знакомые стихи Джемалдина Яндиева, отрывки из романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» звучали по-особенному ярко и проникновенно. Каждый из участников этой экскурсии смог прикоснуться рукой к каменным стенам древних башен, почувствовать свою с ними духовную связь, заново осознать, что именно здесь находятся истоки истории народа.

Сотрудники НБРИ поделились с участниками мероприятия информацией о деятельности библиотеки, направленной на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Рассказали о своих планах и проектах, о том, что уже сделано и что предстоит сделать. По завершении культурно-просветительной части программы ее участников ждал пикник.