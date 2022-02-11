В Ингушетии в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России стартует проект «Сакъердаме дувцараш»

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Республиканский дом народного творчества Ингушетии в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России планирует реализовать новый проект — «Сакъердаме дувцараш» («Юмористические рассказы»), сообщила пресс-служба учреждения.

В основу совместного с Национальной телерадиокомпанией «Ингушетия» проекта будут положены произведения устного народного творчества ингушей. Актуальность этого проекта, по словам заместителя директора Марем Котиевой, заключается в том, что этнографы, краеведы и собиратели устного юмористического и сатирического народного жанра зачастую не имели возможности издавать свои сборники, а если такие сборники и издаются, то совсем небольшими тиражами.

«Совместный телевизионный проект, который будет продолжаться в течение всего нынешнего года, позволит значительно расширить аудиторию и познакомить зрителей с позабытыми маленькими шедеврами, отражающими характер и искрометный нрав народа. Поданные зрителю в виде телевизионных миниатюр, они наверняка обретут вторую жизнь. Тем более, что ведущим проекта, по всей видимости, станет любимец публики, народный артист Ингушетии Руслан Зангиев. Предварительная договоренность с ним уже достигнута», — рассказала Котиева.

По ее словам, неподдельное очарование проекту придаст и то, что телевизионная студия будет украшена предметами, изготовленными руками современных ингушских мастеров. В частности, настоящим украшением студии станут национальные ингушские войлочные ковры (истинги), над созданием которых увлеченно трудится этнограф и историк Зейнеп Дзарахова, а также великолепные макеты древних ингушских башен, которые рождаются в мастерской Юсупа Цурова и также получили признание любителей старины.

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