В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» отремонтирован ряд объектов

По ее словам, оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детская школа искусств в Малгобеке, начато строительство домов культуры в отдаленных сельских поселениях Гейрбек-Юрт и Даттых. Техническая готовность по этим объектам составляет 65%.

Также в рамках нацпроекта проведен капитальный ремонт домов культуры в сельских поселениях Нижние Ачалуки и Пседах. Национальная библиотека Ингушетии приобрела за год более 6,3 тысячи новых книг. Для Сунженского районного Дворца культуры приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания жителей района на сумму 9,47 млн рублей.

Также министр поделилась планами на будущий год. В 2023 году из федерального бюджета планируется выделение средств на завершение строительства домов культуры в селах Даттых и Гейрбек-Юрт, на строительство ДК в сельском поселении Джейрах. Также запланирован капитальный ремонт ДК в селе Инарки.

«Кроме этого, нами направлены в Минкультуры России заявки на выделение средств для строительства административного здания Мемориального комплекса жертвам репрессий, капремонта зданий музея изобразительных искусств, музея краеведения и Центра театра, кино и креативных индустрий на общую сумму 123,74 млн рублей. В случае выделения средств в 2023 году также планируется начать строительство двух центров культурного развития в Карабулаке и Малгобеке», — отметила Льянова.

Также на 2023 год направлен ряд заявок на техническое оснащение государственных музеев, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров, создание школы креативных индустрий, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.