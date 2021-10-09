В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» прошли повышение квалификации более 100 специалистов

«Основная задача повышения квалификации — удовлетворить потребности специалиста в получении необходимой информации в сфере научных достижений либо в расширении опыта по выбранному профилю. Мероприятие будет длится до ноября 2021 года», — рассказала газете «Ингушетия» начальник информационно-правового отдела Хатима Хадзиева.

По ее словам, федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив населения, в том числе гранты любительским коллективам, а также повышение квалификации работников культуры.

Предполагается, что за период 2019-2024 годы около 200 тыс. творческих и управленческих кадров в сфере культуры по всей России повысят квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации.