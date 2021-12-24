Нацпроекты

В Ингушетии в рамках нацпроектов введены 60 социальных объектов в этом году

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Десятки социальных объектов построены в Ингушетии в 2021 году благодаря реализации национальных проектов, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе совещания у полпреда Юрия Чайки в Магасе.

«Нами в республике не велось столь масштабного строительства как сейчас: 64 объекта социальной направленности сдали, 20 школ и семь детских садов будут введены в первом квартале 2022 года», — сказал Калиматов.

Как отметил глава региона, мероприятия национальных проектов в 2021 году в большинстве своём успешно исполнены.

«В Ингушетии реализуются более 80 мероприятий по улучшению в социально-экономической сфере с общим объемом в 11,8 млрд рублей. Строятся детские сады и школы, отмечаются положительные тенденции в развитии промышленности и сельского хозяйства», — добавил руководитель субъекта.

При этом Калиматов отметил, что серьёзную озабоченность вызывают темпы строительства ряда школ и детских садов. Во многом отставание связано с ограничениями в связи с пандемией, удорожанием строительных материалов и из-за секвестра на 10%.

Он указал на необходимость выработать дополнительные меры по улучшению ситуации.

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