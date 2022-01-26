В Ингушетии в рамках празднования 30-летия образования республики стартовал фотоконкурс «Родного края образ многоликий»

Конкурс проводится в трех номинациях: к 30-летию образования Республики Ингушетия «Я эту землю Родиной зову» — природа, город, село в любое время года; к 25-летию со дня открытия Мемориального комплекса жертвам репрессий «Мой мемориал» — историко-культурное наследие в памятниках и других экспонатах мемориального комплекса; «Нам есть кем гордиться!» — культурное наследие ингушского народа, заслуженные люди (человек труда, поколение труда, поколение будущего, ветераны боевых действий — индивидуальное или коллективное фото).

Одна из целей конкурса — с помощью искусства фотографии рассказать об истории, традициях, сегодняшнем дне родного края.

К конкурсу допускаются фотоработы, отснятые исключительно на территории Республики Ингушетия.

В конкурсе могут принять участие все желающие независимо от места жительства. Возраст участников не ограничен. Несовершеннолетние граждане принимают участие в конкурсе лишь с согласия законных представителей.

Количество фоторабот от одного участника не может превышать пяти снимков в каждой из номинаций. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной номинации.

Все присланные на конкурс работы не возвращаются. Работы, занявшие призовые места, передаются в фонд Мемориального комплекса жертвам репрессий, со всеми авторскими правами, для возможности дальнейшего использования, публикации и т. д., с указанием исходных данных. Работы остальных участников конкурса остаются в фонде МКЖР по желанию автора.

Прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется до 25 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в оргкомитет по адресу: 386140, РИ г. Назрань, АО Насыр-Кортский, ул. Бакинская, 77, или на электронную почту mkgr@mail. ru с пометкой — «на фотоконкурс».

По итогам конкурса будут выявлены по одному победителю в каждой номинации. Победители получат денежные призы, в номинации: к 30-летию образования Республики Ингушетия «Я эту землю Родиной зову» — 5 тыс. рублей; к 25-летию со дня открытия Мемориального комплекса жертвам репрессий «Мой Мемориал» — 10 тыс. рублей; «Нам есть кем гордиться!» — 5 тыс. рублей.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 18 мая 2022 года, оно будет приурочено к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет в выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий.