В Ингушетии в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» обнаружены останки троих красноармейцев

В рамках патриотического проекта пройдут две полевые экспедиции, которые продлятся до 27 сентября. Поисковые работы будут проводиться в северной и западной части Малгобека, а также на стыке административных границ Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

В первый же день Вахты памяти ставропольские поисковики из отряда «Георгиевская крепость» получили информацию о том, что при прокладке водопровода в селе Виноградное Моздокского района обнаружены фрагменты человеческих останков. Поисковики незамедлительно выехали на указанное место и в ходе обследования траншеи обнаружили, что здесь покоятся останки не менее 17-ти солдат вермахта, погибших осенью 1942 года в боях с бойцами Красной армии.

Второй день работы полевой экспедиции снова оказался удачным для ставропольцев. Проводя исследование местности на северном склоне Терского хребта, где, по архивным данным, в октябре 1942 года проходили ожесточенные бои красноармейцев с немецко-фашистскими захватчиками, они обнаружили стрелковые ячейки, по которым, судя по количеству осколков, велся артиллерийский обстрел. Здесь были обнаружены останки троих солдат Красной армии, при одном из них найдена подписанная столовая ложка. После очистки удалось прочитать надпись — «Доев Руслан».

Напомним, Вахта памяти «Терский рубеж» проводится на средства Фонда президентских грантов при непосредственной финансовой, материальной и информационной поддержке Поискового движения России, мэрии города Малгобек, Общественной палаты Чеченской Республики, ЧГУ, ГГНТУ, «Юнармии» Республики Ингушетия, ингушского поискового отряда «Патриот».