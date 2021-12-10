В Ингушетии в результате опрокидывания трактора погиб человек

«В 15:08 мск в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что в районе сельского поселения Барсуки произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что произошло опрокидывание трактора, на сельскохозяйственных угодьях второй бригады», — сказал собеседник.

По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия имеется погибший.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.