В Ингушетии в сентябре почти на 17% выросли налоговые поступления

В Ингушетии объем налоговых сборов составил 458,3 млн рублей (+16,8% к сентябрю 2021 года).

Наибольший рост за отчетный период зафиксировали в Карачаево-Черкесии. Объем поступлений в бюджеты всех уровней там составил 1,03 млрд рублей, что на 96,1% больше, чем годом ранее. В Северной Осетии налоговые сборы были на уровне 1,61 млрд рублей, увеличившись за год на 21,7%. На 19,3% увеличились поступления в Кабардино-Балкарии, составив в первый месяц осени 1,58 млрд рублей, в Дагестане — 3,63 млрд рублей (+2%), отмечает РБК.

Сокращение налоговых поступлений в сентябре текущего года наблюдалось в двух регионах СКФО — Ставропольском крае и Чечне. Так, на Ставрополье спад составил 5,8%, за отчетный период там собрали 10,07 млрд рублей налогов. В Чеченской Республике объем налоговых поступлений в сентябре составил 1,22 млрд рублей (-19,7%).

Расчеты основаны на статистике ФНС о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней по форме № 1-НМ. В общую сумму налоговых сборов включены все поступления, администрируемые налоговыми органами, за исключением страховых взносов во внебюджетные фонды. В налоговых поступлениях не учитывался администрируемый ФТС «ввозной» НДС, уплачиваемый при импорте товаров на территорию России, а также доходы от внешнеэкономической деятельности в виде таможенных пошлин.

В целом по России наибольший рост налогов был отмечен в Санкт-Петербурге (+29,6 млрд рублей), Москве (+27,1 млрд рублей) и Сахалинской области (+23,7 млрд рублей). При этом значительно сократился объем налогов в Ханты-Мансийском автономном округе (-49,3 млрд рублей), Челябинской области (-11,5 млрд рублей) и Татарстане (-9,4 млрд рублей).