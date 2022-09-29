В Ингушетии в скором времени запустят элеватор для хранения зерна

«Основным видом деятельности элеватора станут закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна для дальнейшей розничной перепродажи. На предприятии будут хранить зерновые культуры и сельскохозяйственное сырьё на короткий и длительный сроки», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, для реализации проекта ООО «Маяк» планирует арендовать земельный участок площадью 6 га. Кроме того, предусмотрено строительство административных и производственных зданий, а также закупка необходимой техники и оборудования.

Структура управления персоналом на предприятии будет относиться к линейной. Объем производства — 70 тыс. кубометров в год.

Инвестор намерен создать более 70 рабочих мест. Проект стоимостью 340 млн руб. реализуют за счет частных инвестиций до конца 2024 года.

Соглашение о реализации проекта строительства элеваторного комплекса для хранения зерна с ООО «Маяк» Минэкономразвития Ингушетии подписало в рамках республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия — 2022» в Назрани. Свои подписи под документом поставили министр экономического развития республики Эсет Тумгоева и заместитель гендиректора упомянутого ООО Магомед Гулоев.

Минэкономразвития будет содействовать инвестору в предоставлении земельного участка площадью 6 га в Насыр-Кортском административном округе города Назрани в соответствии с бизнес-проектом.

После ввода объектов в эксплуатацию и выполнения всех обязательств инвестором ведомство обеспечит оформление акта о результатах реализации инвестиционного проекта при представлении необходимого пакета документов, окажет адресную, методическую, консультационную и правовую поддержку.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на форуме подписаны соглашения на более 4,5 млрд руб.

К наиболее крупным из 11 инвестпроектов можно отнести три. Они касаются строительства гостиницы (1 млрд 72 млн руб.), многоэтажного жилого комплекса со встроенными и пристроенными офисными помещениями (920 млн руб.). и организации предприятия по выращиванию клубники (более 829 млн руб.).

Мероприятие прошло с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова, заместителя полпреда президента России в СКФО Владимира Надыкто, гендиректора АО «Кавказ. РФ» Хасана Тимижева.

Презентационной площадкой форума была предоставлена отличная возможность предприятиям по налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов. Мероприятие имеет особую значимость для социально-экономического развития региона по таким направлениям, как развитие туризма, содействие занятости, поддержка МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения в условиях западного санкционного давления на страну.