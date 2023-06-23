В Ингушетии в следующем году построят первый реабилитационный центр для ветеранов СВО

Планируется, что новое учреждение появится в регионе в 2024 году. Об этом в режиме видео-конференц-связи рассказал Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекир Муталиев. Планируется, что учреждение появится в сельском поселении Али-Юрт, реабилитационный центр будет располагать 150 местами.

Муталиев отметил, что ведомством уже подготовлен соответствующий пакет документов и направлен в Министерство труда Российской Федерации.

По словам Главы региона Махмуд-Али Калиматова, сообщила его пресс-служба, поддержка участников специальной военной операции и предоставление им и их семьям всех возможных услуг — это одна из приоритетных задач властей страны и республики.

Напомним, в Ингушетии только семь социальных учреждений, что является наименьшим количеством среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. По словам Главы, это связано с тем, что республика относительно молода по своему статусу и ранее не имела в составе необходимых учреждений. Но за последние годы в регионе предпринимались решительные шаги в развитии социальной сферы. К примеру, в Ингушетии построен реабилитационный центр для детей-инвалидов, который уже помог более чем 10 тыс. детей из разных регионов пройти процесс реабилитации.