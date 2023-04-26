Благоустройство

В Ингушетии в течение месяца будут проходить субботники

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил о проведении масштабных субботников в регионе с 29 апреля по 27 мая текущего года.

«Всем приятно гулять по чистым, ухоженным улицам, дышать свежим воздухом, смотреть, как детвора играет на благоустроенных детских площадках. Это состояние нужно постоянно поддерживать», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия для поддержания чистоты в республике, но остальным жителям необходимо помнить золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

«Возможно, такой позиции все больше людей будут придерживаться, если они в полной мере ощутят, какой большой объем работ ежедневно выполняют коммунальные службы. С такой целью я объявил о проведении полномасштабных субботников по благоустройству во всех городах и районах нашего региона с 29 апреля по 27 мая с участием работников министерств, ведомств, предприятий», — сообщил Глава.

«Пусть каждый внесет свой личный вклад в поддержание чистоты и порядка в родной республике, потом они уже сами будут следить за санитарным состоянием своего города или села», — добавил Калиматов.

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