Энергоснабжение

В Ингушетии в текущем году отремонтируют 31 км ЛЭП

0

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» в 2023 году отремонтируют 31 км воздушных линий электропередачи 10-0,4 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Современный и надежный провод заменит ветхого «предшественника» на 11 км ЛЭП.

Комплекс технических мероприятий, предусмотренный Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, будет реализован на участках, которые характеризуются высоким процентом изношенности сетей, сообщает пресс-служба компании.

Основные функциональные особенности СИП: позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, СИП пожаробезопасен и не представляет угрозы для птиц и животных.

«Конструкция самонесущего изолированного провода практически исключает возможность схлестывания, коротких замыканий и обрывов на линиях, а наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. Его применение позволяет нам исключить основные причины нарушений электроснабжения в сети 6 — 0,4 кВ, а значит — гарантировать надежную и качественную подачу электроэнергии нашим потребителям», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят порядка 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на пять процентов больше в сравнении с предшествующим годом.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские боксеры завоевали четыре медали на профсоюзном чемпионате России
В столице Ингушетии состоялась деловая встреча с представителями МСП региона
Премьер Ингушетии проверил ход строительства трех объектов в Назрани и Сунже
В Ингушетии по нацпроектам заключено около 100% контрактов
Книжный фонд МКЖР республики пополнился изданием «Ингушская этнография»
Глава Ингушетии считает правильным возвращение трудового воспитания в школы
В Ингушетии более 140 фермеров получили около 116 млн руб. на развитие хозяйств
В Ингушетии обратят внимание на возможные нарушения при целевом наборе в вузы
Врачи Ингушетии со специалистами из Москвы проводят операции пациентам с патологией лица
Скрывшийся после ДТП с погибшим житель Ингушетии сам пришел в полицию
Одно из старейших мусульманских кладбищ обновляют в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 