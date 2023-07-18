В Ингушетии в текущем году отремонтируют 31 км ЛЭП

Комплекс технических мероприятий, предусмотренный Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, будет реализован на участках, которые характеризуются высоким процентом изношенности сетей, сообщает пресс-служба компании.

Основные функциональные особенности СИП: позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, СИП пожаробезопасен и не представляет угрозы для птиц и животных.

«Конструкция самонесущего изолированного провода практически исключает возможность схлестывания, коротких замыканий и обрывов на линиях, а наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. Его применение позволяет нам исключить основные причины нарушений электроснабжения в сети 6 — 0,4 кВ, а значит — гарантировать надежную и качественную подачу электроэнергии нашим потребителям», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят порядка 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на пять процентов больше в сравнении с предшествующим годом.