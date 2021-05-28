В Ингушетии в текущем году введено более 23 тыс. квадратных метров жилья

Об этом было сообщено на заседании координационного штаба под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова, на котором говорилось о достижениях в строительстве и темпах ввода жилья, выделении земельных участков под объекты капитального строительства, возведение которых до 2024 года предусмотрено нацпроектами и госпрограммами.

В республике имеется разрешение на осуществление строительства 34 многоквартирных домов общей площадью 510 тыс. кв. м, введение которых предполагается в разные сроки. Уровень готовности четырех из них в 85 тыс. кв. м оценивается как высокая.

Заместитель министра строительства и ЖКХ региона Муса Илиев проинформировал участников заседания, что составлен список объектов капитального строительства, планируемых к включению на софинансирование из федерального бюджета. Перечень уже направлен в Минимущества республики для проведения процедур оформления необходимых земельных участков с межеванием, кадастровым учетом и регистрацией в государственную собственность.

Координация деятельности ведомств и администраций городов и районов, связанной с организацией упомянутых процессов, осуществляется в рамках разработанной дорожной карты, расписанной до 2024 года.

Фаттахов отметил важность достижения целевых показателей, рекомендовав руководителям муниципалитетов представить в Минимущества Ингушетии схемы земельных участков, соответствующих планам застройки городов и сельских поселений и, если речь идет о строительстве социальных объектов, учитывающих необходимость их удобного для жителей расположения.

«Уверен, вы понимаете, как важно для республики выполнить установленный план. Мы хорошо справились с задачей в прошлом году; теперь нужно не только сохранить положительную динамику, но и улучшить ее», — подчеркнул зампред, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.