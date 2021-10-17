В Ингушетии в жилом доме произошел пожар, никто не пострадал
В сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии в воскресенье днем в частном домовладении произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание жилого дома. Площадь пожара составила 8 квадратных метров», — говорится в релизе.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.