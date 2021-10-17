В Ингушетии в жилом доме произошел пожар, никто не пострадал

«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание жилого дома. Площадь пожара составила 8 квадратных метров», — говорится в релизе.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.