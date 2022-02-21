Коронавирус

В Ингушетии вдвое снизилось число новых случаев Covid-19 в сравнении с пиком

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На 21 февраля в Ингушетии проведено 691 673 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 38 194 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+167 за сутки).

Умерло всего 531 человек, выздоровело — 32 419 (+241 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 116 жителей региона старше 60 лет.

252 человека госпитализировано, 69 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 18 из них — на ИВЛ.

4 992 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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