В Ингушетии вдвое снизилось число новых случаев Covid-19 в сравнении с пиком
На 21 февраля в Ингушетии проведено 691 673 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 38 194 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+167 за сутки).
Умерло всего 531 человек, выздоровело — 32 419 (+241 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 116 жителей региона старше 60 лет.
252 человека госпитализировано, 69 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 18 из них — на ИВЛ.
4 992 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.