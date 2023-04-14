В Ингушетии вдвое увеличили площади для овощей «борщевого набора» - до 600 га

«В этом году мы на 300 гектаров увеличили площади, на которых будут растить овощи в открытом грунте. Это так называемый «борщевой набор». Теперь такие виды овощей, как капуста, огурцы, морковь, томаты, свекла, лук репчатый, в нашей республике будут выращивать на площади более 600 гектаров», — заявил министр.

По данным Гагиева, такими темпами регион приблизится к 100% отметке обеспечения потребностей республики в этих видах овощей.

Так, по его словам, в 2023 году капусту посадили на площади 85 га, морковь — 41 га, свекла будет расти на площади 25 га, репчатый лук — 45 га, томаты займут 75 гектаров, а огурцы — 70 га, под чеснок отведено 10 гектаров. Кроме того, на площади 100 га засеян зеленый горох и еще на 100 га — кукуруза.

«Наш регион в 2022 году побил рекорды по собираемости некоторых видов сельскохозяйственной продукции, а рост отмечается во всех сферах производства. Более 14,1 млрд рублей составил общий объем производства продукции сельского хозяйства. Уверен, что это не предел, наращивание темпов производства и расширение площадей под урожай обеспечат нам продовольственную независимость и безопасность», — подчеркнул Глава республики.

По данным пресс-службы, овощеводство получило новые темпы развития после поручения Калиматова в 2022 году включить в посевную кампанию и посадку овощей для создания собственной овощной базы. Тогда министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии впервые засеяло поля овощами открытого грунта на площади 326 гектаров.

Ассортимент и производственные объемы в прошлом году были распределены таким образом, что капуста заняла 90 га, огурцы были посажены на площади 65 га, а томаты — 80 га. Лук был высажен на 60 гектарах, а морковь — на 31 га. Урожай с общей площади составил 12 тыс. тонн, а в этом году ведомство ожидает удвоения объемов.

В прошлом году в республике был собран рекордный объем урожая зерновых культур — более 85 тыс. тонн. За АПК в Ингушетии закреплена общая площадь сельхозземель в 122,2 тыс. га, в том числе пашни — более 73,2 тыс. га.