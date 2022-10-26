В Ингушетии ведется капремонт ЛЭП для надежного электроснабжения 32 тыс. жителей

Энергообъект класса напряжения 35 кВ запитывает часть города Карабулака, сельских поселений Троицкое и Яндаре. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение порядка 32 тысяч человек и 24 социально значимых учреждений. В числе последних — котельная и водонасосная станция, обеспечивающие тепло- и водоснабжение микрорайона в Яндаре, включающего 14 многоэтажных домов. Кроме того, ЛЭП доставляет ресурс Учебно-методическому центру ГУ МЧС России по Республике Ингушетия, Карабулакскому мукомольному заводу, ряду административных и правоохранительных структур, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики уже заменили на воздушной линии четыре опоры, 2,1 километра ветхого провода. Вместо 42 изоляторов, выработавших свой ресурс, установили современные аналоги. Кроме того, рабочие группы провели расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности. В планах на ближайшие дни — замена еще четырех опор и 57 изоляторов.

Задание выполняют 12 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов. Предприятие задействовало на участке 5 единиц специальной техники.

«Энергетики уже приступили к итоговой фазе Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2022 года. Кампания по обеспечению надежного электроснабжения в предстоящую зиму будет завершена в срок, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Качественная реализация технических мероприятий дает нам все основания быть уверенными в том, что период максимума нагрузок мы пройдем достойно».

Напомним, на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии «Россети Северный Кавказ» в текущем году направили почти 138,5 млн рублей. Это на 145 % (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.