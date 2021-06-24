В Ингушетии ведётся работа по открытию «Яндекс. Лицея» в республике

«Образовательным ведомством республики совместно с компанией «Яндекс» уже разработана дорожная карта по запуску проекта «Яндекс. Лицей», которая содержит основные задачи, необходимые к реализации до октября 2022 года», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки.

По словам министра Эсет Боковой, в дорожную карту, в частности, включены мероприятия по отбору кандидатов в преподаватели, отбору школьников, поиску площадки для работы и др.

«Яндекс. Лицей» — это образовательный проект компании «Яндекс» по обучению школьников программированию. Программа рассчитана на два года.

Напомним, что ранее Министерством образования и науки Ингушетии была подана заявка на присоединение к общероссийскому образовательному проекту «Яндекс. Лицей» и получено одобрение со стороны руководства «Яндекса».