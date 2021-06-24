Образование

В Ингушетии ведётся работа по открытию «Яндекс. Лицея» в республике

0

Минобрнауки Ингушетии ведется работа по запуску проекта «Яндекс. Лицей» в регионе в 2022-2023 учебном году.

«Образовательным ведомством республики совместно с компанией «Яндекс» уже разработана дорожная карта по запуску проекта «Яндекс. Лицей», которая содержит основные задачи, необходимые к реализации до октября 2022 года», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки.

По словам министра Эсет Боковой, в дорожную карту, в частности, включены мероприятия по отбору кандидатов в преподаватели, отбору школьников, поиску площадки для работы и др.

«Яндекс. Лицей» — это образовательный проект компании «Яндекс» по обучению школьников программированию. Программа рассчитана на два года.

Напомним, что ранее Министерством образования и науки Ингушетии была подана заявка на присоединение к общероссийскому образовательному проекту «Яндекс. Лицей» и получено одобрение со стороны руководства «Яндекса».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии 29 июня текущего года состоится прием граждан
МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»
В столице Ингушетии завершен ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги на улице Кулиева
Десятки семей получили новое жилье в Ингушетии
Для ликвидации двухсменки в Ингушетии до конца года приведут в порядок 22 школы
Детские ансамбли «Сийг» и «Таргим» стали образцовыми коллективами Ингушетии
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки с погибшим и пострадавшими
Земельный спор стал причиной перестрелки в Ингушетии, где один погиб, двое ранены
В Ингушетии произошла перестрелка, есть погибший и пострадавшие
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии едет в сельское поселение Нестеровское
В Ингушетии прошел футбольный турнир среди юных спортсменов к Всероссийскому олимпийскому дню

Главное

Яндекс.Метрика

 