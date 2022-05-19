В Ингушетии вернут льготы на проезд студентам при наличии финансовых возможностей
При увеличении доходной базы местного бюджета и налоговых поступлений республиканские власти смогут вернуть систему льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов.
Об этом заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече с представителями различных средне-специальных учебных заведений в пожарно-спасательном колледже в городе Сунжа.
«Если мы будем собирать налоги, увеличим доходы, за все будем платить, когда наш бюджет будет профицитным, думаю, к этому вопросу мы вернемся. В других регионах 95% населения оплачивают за потребленные энергоресурсы и воду. А у нас ситуация другая. При увеличении собственных доходов мы были бы в состоянии доплачивать пенсионерам, учителям школ. Эти меры не запрещены законодательством», — сказал Калиматов.