В Ингушетии вернут льготы на проезд студентам при наличии финансовых возможностей

Об этом заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече с представителями различных средне-специальных учебных заведений в пожарно-спасательном колледже в городе Сунжа.

«Если мы будем собирать налоги, увеличим доходы, за все будем платить, когда наш бюджет будет профицитным, думаю, к этому вопросу мы вернемся. В других регионах 95% населения оплачивают за потребленные энергоресурсы и воду. А у нас ситуация другая. При увеличении собственных доходов мы были бы в состоянии доплачивать пенсионерам, учителям школ. Эти меры не запрещены законодательством», — сказал Калиматов.