Социальные услуги

В Ингушетии внедрят региональный социальный стандарт

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Ингушетия стала пилотным регионом, который присоединился к внедрению нового регионального социального стандарта Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщается на официальном сайте организации.

«В 2023 года регионами-пилотами для реализации стандарта стали 40 регионов. Первые итоги запуска документа планируют озвучить на втором Форуме решения социальных задач, который запланирован осенью этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единый региональный социальный стандарт позволит повысить уровень удовлетворенности жителей качеством социальных услуг, он является частью Национальной социальной инициативы АСИ, которую по поручению президента Агентство реализует по всей стране.

По словам директора дивизиона «Качество жизни» Александра Пироженко, стандарт включает решения, которые направлены на разные группы конечных благополучателей.

«Основная задача — выровнять качество услуг в социальной сфере на разных территориях за счет внедрения управленческих решений и создания необходимой инфраструктуры», — сказал Пироженко.

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