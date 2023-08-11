В Ингушетии во II квартале обнаружили только две фальшивые купюры
Поддельные банкноты по-прежнему большая редкость в Ингушетии. С апреля по июнь 2023 года банки республики изъяли из обращения и передали в правоохранительные органы две фальшивые купюры — обе достоинством 1 тыс. рублей. Это на одну банкноту меньше, чем в первом квартале текущего года.
В региональном отделении Банка России рекомендуют жителям республики проявлять осторожность при использовании наличных денег не только крупного, но и более мелкого номинала.
«Деньги следует проверять до того, как они окажутся в вашем кошельке, — подчеркнул заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Ингушетия Ярослав Чулков. — Чтобы убедиться в подлинности купюры, необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Их можно определить на ощупь, на просвет, визуально при наклоне и повороте банкноты. Бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» подскажет, какие именно признаки проверять и где их найти на купюре».
Также описание защитных элементов всех банкнот, находящихся в обращении, можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».