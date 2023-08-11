В Ингушетии во II квартале обнаружили только две фальшивые купюры

В региональном отделении Банка России рекомендуют жителям республики проявлять осторожность при использовании наличных денег не только крупного, но и более мелкого номинала.

«Деньги следует проверять до того, как они окажутся в вашем кошельке, — подчеркнул заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Ингушетия Ярослав Чулков. — Чтобы убедиться в подлинности купюры, необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Их можно определить на ощупь, на просвет, визуально при наклоне и повороте банкноты. Бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» подскажет, какие именно признаки проверять и где их найти на купюре».

Также описание защитных элементов всех банкнот, находящихся в обращении, можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».