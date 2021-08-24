В Ингушетии во время непогоды вышли из строя четыре глубинных насоса для воды и трансформатор
Значительные убытки понес «ИнгушрегионВодоканал» в результате ливневых грозовых дождей, прошедших 16 и 17 августа в ряде районов республики. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель руководителя предприятия Амур Дзортов.
«Сгорели 4 глубинных насоса на Кантышевском и Магасском водозаборах разных модификаций, трансформатор 400кВа, которые обеспечивали функционирование скважин на водозаборе «Магас». По предварительным подсчетам ущерб, нанесенный предприятию, составляет более 850 тыс. рублей», — цитирует Дзортова пресс-служба Главы и правительства региона.
Замруководителя отметил, что аварийная ситуация в системе водоснабжения была оперативно устранена силами и средствами ГУП «ИнгушрегионВодоканал», и в кратчайшие сроки восстановлена подача воды.
«Были задействованы 4 бригады по замене насосов, трансформаторов и устранению порывов на магистральном водопроводе «Сунжа-Малгобек». Из имеющегося резерва установлено 4 насоса, а также отремонтировано 2 глубинных насоса», — добавил Дзортов.
По его словам, на данный момент обеспеченность водоснабжения потребителей составляет 95%, остаются проблемными верхняя часть сельского поселения Инарки и населенный пункт Аки-Юрт Малгобекского района. Для решения проблемы в труднодоступных местах организован подвоз воды автоцистернами.
Курирующий вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов обратился ко всем ответственным заместителям муниципалитетов с просьбой в выходные дни своевременно подавать заявку, для подвоза воды жителям проблемных сел.