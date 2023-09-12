В Ингушетии во время строительных работ обнаружили скелет человека

«11 сентября текущего года в 18:10 мск на территории домовладения в Назрани во время проведения земельно-строительных работ обнаружены останки человеческого скелета, которые изъяты», — рассказал собеседник.

По его словам, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.