В Ингушетии водитель без прав на грузовой «Газели» сбил пешехода
Накануне водитель грузовика ГАЗ-3302, с просроченным водительским удостоверением, в городе Назрани совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.
Автомашина доставлена на территорию ОМВД России по городу Назрани.
В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП России за управление транспортным средством, не имея на это права.
- ответить