В Ингушетии водитель без прав на грузовой «Газели» сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Автомашина доставлена на территорию ОМВД России по городу Назрани.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП России за управление транспортным средством, не имея на это права.