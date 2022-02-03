ДТП

В Ингушетии водитель без прав на грузовой «Газели» сбил пешехода

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Накануне водитель грузовика ГАЗ-3302, с просроченным водительским удостоверением, в городе Назрани совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Автомашина доставлена на территорию ОМВД России по городу Назрани.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП России за управление транспортным средством, не имея на это права.

Комментарии 1

Алисхан 3 февраля, 2022 - 13:51
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