В Ингушетии водитель грузовика накопил более 200 тыс. рублей штрафов
Перспектива потерять право на вождение автотранспорта и осуществления поездок за рубеж стало убедительным доводом для погашения задолженностей для жителя города Карабулака, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФССП по республике.
Собеседник издания отметил, что мужчина накопил внушительные долги по административным штрафам в пользу Госавтоинспекции, налоговым платежам, а также из-за не внесения сборов Ространснадзора по системе «Платон» для большегрузов. Их общая сумма составила 212 тыс. рублей.
Никаких мер по оплате водитель при этом не предпринимал, извещения о явке в отдел судебных приставов игнорировал.
Сотрудники Карабулакского городского отделения судебных приставов составили исковое заявление об установлении для мужчины временного ограничения на выезд из страны и пользование водительским удостоверением.
Риск применения мер принудительного исполнения заставил злостного неплательщика погасить задолженности в полном объеме, говорится в релизе.