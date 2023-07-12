В Ингушетии водитель грузовика накопил более 200 тыс. рублей штрафов

Собеседник издания отметил, что мужчина накопил внушительные долги по административным штрафам в пользу Госавтоинспекции, налоговым платежам, а также из-за не внесения сборов Ространснадзора по системе «Платон» для большегрузов. Их общая сумма составила 212 тыс. рублей.

Никаких мер по оплате водитель при этом не предпринимал, извещения о явке в отдел судебных приставов игнорировал.

Сотрудники Карабулакского городского отделения судебных приставов составили исковое заявление об установлении для мужчины временного ограничения на выезд из страны и пользование водительским удостоверением.

Риск применения мер принудительного исполнения заставил злостного неплательщика погасить задолженности в полном объеме, говорится в релизе.