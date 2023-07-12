Штраф

В Ингушетии водитель грузовика накопил более 200 тыс. рублей штрафов

0

Перспектива потерять право на вождение автотранспорта и осуществления поездок за рубеж стало убедительным доводом для погашения задолженностей для жителя города Карабулака, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФССП по республике.

Собеседник издания отметил, что мужчина накопил внушительные долги по административным штрафам в пользу Госавтоинспекции, налоговым платежам, а также из-за не внесения сборов Ространснадзора по системе «Платон» для большегрузов. Их общая сумма составила 212 тыс. рублей.

Никаких мер по оплате водитель при этом не предпринимал, извещения о явке в отдел судебных приставов игнорировал.

Сотрудники Карабулакского городского отделения судебных приставов составили исковое заявление об установлении для мужчины временного ограничения на выезд из страны и пользование водительским удостоверением.

Риск применения мер принудительного исполнения заставил злостного неплательщика погасить задолженности в полном объеме, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Административным центром Сунженского района Ингушетии станет село Нестеровское
Ингушетия представит экспозицию на форуме «Россия»
Правоохранители Ингушетии выявили три случая незаконной рубки леса
Любителей мусорить в Назрани ловят с поличным полицейские и администрация
Прокуратура Ингушетии организовала проверку после пожара в частном доме с двумя пострадавшими
Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в Ингушетии
Судебные приставы Ингушетии выдворили из страны нелегалов из Вьетнама
Сунженцы остались без воды из-за отключения света на насосной станции
В Ингушетии мужчина ночью проник в пищеблок больницы и «что-то варил»
В Ингушетии дебошир грозился убить водителя «Оки»
Правоохранители назвали причину гибели малолетней девочки в реке Сунжа в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 