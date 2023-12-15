В Ингушетии водитель грузовика свалил строительный мусор в водоохранной зоне

Отмечается, что строительная фирма «Пирамида» на основании договора подряда проводит работы в столице субъекта. Начальник участка привлек для вывоза мусора водителя грузового автомобиля, осуществляющего доставку строительных материалов. Тот вместо того, чтобы отвезти его на полигон, свалил на берегу реки Сунжа.

При этом начальник участка документы, подтверждающие факт доставки мусора на полигон, от водителя не потребовал.

Материалы проверки направлены в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования по Ингушетии. Также в администрацию Магаса внесено представление об устранении нарушений закона, поскольку должным образом мэрией не осуществлялся контроль за соблюдением земельного законодательства.

В результате нарушения устранены, строительный мусор вывезен на полигон регионального оператора. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.