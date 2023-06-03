В Ингушетии водитель иномарки съехал с дороги и совершил наезд на дерево

Сообщение о ДТП по автодороге «Малгобек-Новый Редант» поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 15:36 мск.

Пострадавший водитель доставлен в Малгобекскую центральную районную больницу работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой медицинской помощи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства МЧС: пять человек и одна единица техники.