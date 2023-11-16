В Ингушетии водитель иномарки совершил ДТП во время погони
Водитель Audi А3, уходя от полицейской погони, в сельском поселении Сурхахи Назрановского района республики совершил столкновение с Lada 210740, в ДТП никто не пострадал, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
Автомобиль без номеров, который ранее был передан в оперативную ориентировку для задержания, был замечен сотрудниками ДПС во время несения службы на ФАД Р-217 «Кавказ».
На требования полицейских об остановке иномарки водитель не реагировал, продолжив движение с нарушением ПДД, подвергая опасности жизни и здоровье граждан. После задержания он отказался предъявить документы, подтверждающие право управления транспортными средствами, не выполнив законное требование правоохранителей.
Водитель и автомобиль были доставлены в ОМВД России по Назрановскому району для дальнейшего разбирательства.
В отношении мужчины составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России.