В Ингушетии водитель иномарки совершил ДТП во время погони

Автомобиль без номеров, который ранее был передан в оперативную ориентировку для задержания, был замечен сотрудниками ДПС во время несения службы на ФАД Р-217 «Кавказ».

На требования полицейских об остановке иномарки водитель не реагировал, продолжив движение с нарушением ПДД, подвергая опасности жизни и здоровье граждан. После задержания он отказался предъявить документы, подтверждающие право управления транспортными средствами, не выполнив законное требование правоохранителей.

Водитель и автомобиль были доставлены в ОМВД России по Назрановскому району для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России.