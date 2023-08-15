В Ингушетии водитель накопил штрафов на 200 тыс. рублей

Как сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии, в отношении мужчины составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, в том числе за тонировку, отсутствие государственных регистрационных знаков и неуплату штрафов в установленные сроки.

В УГИБДД по республике призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.